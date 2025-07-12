Elazığ’da gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada piyasa değeri 1 milyon 450 bin TL olan gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu Gezin yol kontrol uygulamasında bir kargo firmasına ait kamyon içerisinde yapılan arama neticesinde 6 şahsa ait faturasız gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 450 TL olan; 45 adet spor ayakkabı, 408 adet bıçak, 206 adet muhtelif tamir aleti, 154 adet parfüm, 480 adet kozmetik ürünü ele geçirildi.

Konuyla ilgili tahkikata başlanıldığı bildirildi.