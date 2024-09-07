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Elazığ’da haber alınamayan öğretmen evinde ölü bulundu

Elazığ'da kendisinden 3 gündür haber alınmayan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Nurullah Kaya (28), evinde ölü bulundu.

Güncel
  • 07.09.2024 00:36
  • Giriş: 07.09.2024 00:36
  • Güncelleme: 07.09.2024 00:38
Kaynak: DHA
Elazığ’da haber alınamayan öğretmen evinde ölü bulundu
Fotoğraf: DHA

Elazığ'da Hankendi Ortaokulu’nda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Nurullah Kaya’dan 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Kaya’nın yalnız yaşadığı eve sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla girilen evde, Kaya’nın cansız bedeni bulundu.

Kaya’nın cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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