Elazığ’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kaynak: DHA
Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde kuzey çevreyolu Şahinkaya köyü mevkisinde meydana geldi. Y.B. idaresindeki hafif ticari araç, kavşaktan döndüğü sırada N.C. idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Otomobilin sürücüsü N.C.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.