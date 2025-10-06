Elazığ’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

ELAZIĞ’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Cemalettin Emiroğlu Bulvarı, Sürsürü Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 23 ADA 004 plakalı otomobil ile 23 AFB 330 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)