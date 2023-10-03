Elazığ’da hafif ticari araç, otomobile çarptı: 8 yaralı
Elazığ'da hafif ticari aracın otomobile arkadan çarptığı kazada, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
Kaza, öğle saatlerinde Hicret Mahallesi Tadım Yolu Kavşağı'nda meydana geldi. Y.S. idaresindeki 35 BBP 462 plakalı hafif ticari araç, N.Ç.’nin kullandığı 23 ADE 449 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada araçlarda bulunan 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.