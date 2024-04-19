Elazığ’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 kişi yakalandı

Elazığ’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 kişi yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik 14-19 Nisan 2024 tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda, taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık suçundan 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, kasten öldürme, yağma ve hırsızlık suçlarından 16 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, kasten yaralama ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, hırsızlık suçundan 11 yıl, 10 yıl, 6 yıl 8 ay ve 5 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 şahıs, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ve uyuşturucu madde kullanma suçundan 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, çocuğun cinsel istismarı suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, silahla yağma suçundan 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, dolandırıcılık suçundan 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, kasten yaralama suçundan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 6136 sayılı kanuna muhalefetten 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ile 0-5 yıl arası çeşitli suçlardan aranması olan 19 şahıs olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası ile aranan toplam 35 şahıs tespit edilerek yakalandı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.