Elazığ’da hava ısındı, yılanlar ortaya çıktı

Elazığ’da havanın ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanlar vatandaşları tedirgin ediyor.

Elazığ’da sıcaklıkların artmasıyla birlikte yılanlar ortaya çıkmaya başladı. Gün içerisinde Ballıca köyünde tarla süren bir vatandaş yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanla karşılaştı. Alayaprak köyünde ise 2 yılanın dansı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşlar yılanların zehirli olup olmadığını bilmediklerini belirtirken tedirgin olduklarını aktardı.