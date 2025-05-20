Elazığ’da hava ısındı, yılanlar ortaya çıktı
Kaynak: İHA
Elazığ’da havanın ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanlar vatandaşları tedirgin ediyor.
Elazığ’da sıcaklıkların artmasıyla birlikte yılanlar ortaya çıkmaya başladı. Gün içerisinde Ballıca köyünde tarla süren bir vatandaş yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanla karşılaştı. Alayaprak köyünde ise 2 yılanın dansı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşlar yılanların zehirli olup olmadığını bilmediklerini belirtirken tedirgin olduklarını aktardı.