Elazığ’da havaya ateş eden şüpheli yakalandı



Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elazığ İl Jandarma ekipleri sosyal medyada S.Ç. isimli bir vatandaşın havaya ateş ettiğini ve paylaşım yaptığını tespit etti. Tespit edilen şüpheliye yönelik ikamet adresinde arama köpeğinin de yardımıyla arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda şahsın ikamet adresinde, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet şarjör, 11 adet tabanca fişeği, 3 adet yivsiz av tüfeği, 1 adet seyyar dipçik, 30 adet dolu fişek, 1 adet av tüfeği namlusu ele geçirildi.

Şüpheli, hakkında ekipler tarafından işlem başlatıldı.