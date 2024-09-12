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Elazığ’da havaya ateş eden şüpheli yakalandı

Elazığ’da havaya ateş eden ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Ajans Haberleri
  • 12.09.2024 21:19
  • Giriş: 12.09.2024 21:19
  • Güncelleme: 12.09.2024 21:19
Kaynak: İHA
Elazığ’da havaya ateş eden şüpheli yakalandı


Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elazığ İl Jandarma ekipleri sosyal medyada S.Ç. isimli bir vatandaşın havaya ateş ettiğini ve paylaşım yaptığını tespit etti. Tespit edilen şüpheliye yönelik ikamet adresinde arama köpeğinin de yardımıyla arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda şahsın ikamet adresinde, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet şarjör, 11 adet tabanca fişeği, 3 adet yivsiz av tüfeği, 1 adet seyyar dipçik, 30 adet dolu fişek, 1 adet av tüfeği namlusu ele geçirildi.
Şüpheli, hakkında ekipler tarafından işlem başlatıldı.

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