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Elazığ’da Hazarbaba Kayak Merkezi yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Elazığ’da kar yağışının başlamasıyla birlikte Hazarbaba Kayak Merkezi yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

Yurt
  • 05.01.2025 22:27
  • Giriş: 05.01.2025 22:27
  • Güncelleme: 05.01.2025 22:29
Kaynak: iHA
Elazığ’da Hazarbaba Kayak Merkezi yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
FOTOĞRAF: İHA

Elazığ’da kar yağışının başlamasıyla birlikte Hazarbaba Kayak Merkezi yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Elazığ’da kar yağışı akşam saatlerinde başladı.

Kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olurken, bazı araçlar Hazarbaba Kayak Merkezi yolunda mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarılan araçların Sivrice ilçesine ulaşmaları sağlandı.

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