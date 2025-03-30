Elazığ’da hırsızlık girişimi

Elazığ’da bir şahıs, kapalı bir iş yerine zorla girmeye çalışırken polis tarafından suçüstü yakalandı. Üzerinde uyuşturucu hap ve bir miktar para bulunan şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülerek gözaltına alındı.

Elazığ merkez İcadiye Mahallesi Balakgazi Caddesi’nde bir iş yerinde hırsızlık girişimi yaşandı. Bir şahsın kapalı bir dükkanın kapısını zorlayarak içeri girdiğini fark eden vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerine zorla giren şahsı içeride suçüstü yakaladı. Şüphelinin üst aramasında, boynundaki cevşene sarılı halde 300 miligramlık bir adet lyrica hap bulundu. Ayrıca şahsın üzerinde bir miktar para da ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.