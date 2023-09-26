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Elazığ’da hırsızlık suçundan kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Ajans Haberleri
  • 26.09.2023 14:10
  • Giriş: 26.09.2023 14:10
  • Güncelleme: 26.09.2023 14:11
Kaynak: İHA
Elazığ’da hırsızlık suçundan kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Elazığ’da hırsızlık suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan-Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından, kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların yakalanmasına çalışma gerçekleştirildi.

Bu çerçevede F.D. (23) isimli şahsın hırsızlık suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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