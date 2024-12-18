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Elazığ’da hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 18.12.2024 16:09
  • Giriş: 18.12.2024 16:09
  • Güncelleme: 18.12.2024 16:09
Kaynak: İHA
Elazığ’da hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Elazığ’da bazı villalara girerek hırsızlık yapan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hankendi Mahallesi’nde bulunan bazı villalarda hırsızlık olayları yaşandı.

Bunun üzerine Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timlerince çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda şüpheliler G.U. ve Ö.A. yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan malzemeler ise ev sahiplerine teslim edildi.

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