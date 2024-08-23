Elazığ’da husumetlisini öldüren şahıs Artvin’de yakalandı

Elazığ’da geçtiğimiz günlerde husumetlisini öldüren şahıs, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu Artvin’in Hopa ilçesinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2014 yılında yakınının öldürülmesinden sorumlu tuttuğu M.G.’yi 19 Ağustos tarihinde Yıldız Bağları Mahallesi Pertek Caddesi üzerinde silahla vurarak öldüren şahsın yakalanması için Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

İ.G. isimli şüphelinin olay yerine getirilmesi ve sonrasında farklı illere kaçmasına, saklamasına yardım eden, maddi destek sağlayan, ulaşım araçlarını planlayan ve kullanılmasını sağlayan zanlı ile birlikte toplam 13 şüpheli şahıs tespit edildi. İl Emniyet Müdürlükleri ile yapılan koordineli çalışmalarda, olayı gerçekleştiren şüpheli Artvin’in Hopa ilçesinde, şüphelinin kaçmasına, saklanmasına yardım eden diğer şahıslar ise Elazığ ve farklı illerde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.