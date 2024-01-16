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Elazığ’da iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Ajans Haberleri
  • 16.01.2024 16:21
  • Giriş: 16.01.2024 16:21
  • Güncelleme: 16.01.2024 16:21
Kaynak: İHA
Elazığ’da iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Kovancılar yolu Tepebağ köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki Volkswagen marka otomobil ile E.A. idaresindeki araç çarpıştı.

Kazada 4 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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