Elazığ’da iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Elazığ’da 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolu Tekevler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.