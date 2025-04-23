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Elazığ’da iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Ajans Haberleri
  • 23.04.2025 12:33
  • Giriş: 23.04.2025 12:33
  • Güncelleme: 23.04.2025 12:33
Kaynak: İHA
Elazığ’da iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Elazığ’da 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi hafif yaralandı.
Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolu Tekevler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

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