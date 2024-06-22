Elazığ’da iki ayrı kaza: 2 yaralı
Elazığ’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İlk kaza, Güneyçevre Yolu üzerinde şehirlerarası bir yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, otobüs ile hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada, 1 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
İkinci kaza ise Elazığ-Diyarbakır karayolu havalimanı kavşağında meydana geldi.
Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen minibüs ile pikap çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle pikap yan yatarak durabildi.
Kazada 1 kişi hafif yaralandı.
Yaralı olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, her iki kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.