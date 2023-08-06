Elazığ’da iki grup arasında bıçaklı kavga:2 yaralı

Elazığ’da iki grup arasında meydana gelen bıçaklı kavga da 2 kişi yaralandı.

Olay, Maden ilçesinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü.Kavgada, İ.M ve yeğeni T.M yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay ile ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi