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Elazığ’da iki grup arasında kavga

Ajans Haberleri
  • 27.05.2025 19:32
  • Giriş: 27.05.2025 19:32
  • Güncelleme: 27.05.2025 19:32
Kaynak: İHA
Elazığ’da iki grup arasında kavga

Elazığ’da iki grup arasında tekmeli yumruklu kavgada 1 kişi yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Sürsürü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tekmeli yumruklu kavga çıktı. Çıkan kavgada 1 kişi yaralanırken kavgaya karışan kişiler, yaralıyı olay yerinde bırakarak kaçtı. Kavgayı gören vatandaşlar, olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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