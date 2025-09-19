Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 19.09.2025 18:46
  • Giriş: 19.09.2025 18:46
  • Güncelleme: 19.09.2025 18:46
Kaynak: DHA
Elazığ’da inşaat malzemeleri alev alarak yandı

ELAZIĞ’ın Kovancılar ilçesinde açık alanda istiflenen inşaat malzemeleri, alev alarak yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kovancılar ilçesinde açık alanda istiflenen inşaat malzemeleri, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.(DHA)

Haber-Kaera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)

