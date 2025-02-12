Elazığ’da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Elazığ’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 kişi, kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Salkımlı köyünde yapılan kontroller esnasında M.O., M.Ç. ve H.Ö. isimli 3 şahsın Salkımlı köyü yakınında kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şahıslar ile birlikte kazı yapılan alan içerisinde 2 adet 3 metre uzunluğunda metal merdiven, 1 adet hilti ve kırıcı uç, 20 metre uzunluğunda elektrik kablosu, 1 adet kazma, 2 adet kürek, 1 adet kova, 2 adet siyah banda sarılmış el yapımı dedektör ele geçirildi.

Konu ile ilgili cumhuriyet savcısına bilgi verilerek adli tahkikata başlandı.