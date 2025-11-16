Elazığ’da kamyonet yan yattı: 2 yaralı

ELAZIĞ-Malatya karayolunda kontrolden çıkarak yan yatan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Elazığ-Malatya karayolu üzerindeki Kömürhan Köprüsü-Baskil yol ayrımında meydana geldi. Seyir halindeki plakası öğrenilemeyen kamyonetin sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yan yattı. Kazada kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişi, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/Elazığ,(DHA)