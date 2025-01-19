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Elazığ’da kangal köpeği tüfekle vurularak öldürüldü

Ajans Haberleri
  • 19.01.2025 16:32
  • Giriş: 19.01.2025 16:32
  • Güncelleme: 19.01.2025 16:32
Kaynak: İHA
Elazığ’da kangal köpeği tüfekle vurularak öldürüldü

Elazığ’ın Baskil ilçesinde bir vatandaşın kangal cinsi köpeği, kimliği belirsiz kişiler tarafından tüfekle vurularak telef edildi.
Olay, Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı Kuşsarayı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin Erbey sabah saatlerinde silah sesi duyarak evinden dışarı çıktı. Bahçesinde bulunan köpeğine bakmaya giden Erbey, hayvanının tüfekle vurulduğunu gördü. Köpeğinin vurulmasından dolayı jandarma ekiplerine haber veren Yasin Erbey, şikayette bulundu.

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