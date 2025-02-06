Elazığ’da kapalı köy sayısı 371’e çıktı

Elazığ’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı köy yolu sayısı 371’e çıktı.

Meteorolojinin uyarı yaptığı Elazığ’da, kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Kent merkezi beyaza bürünürken, kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini daha fazla gösterdi. Yağışla birlikte ilk etapta 172 köy yolu ulaşıma kapanırken ilerleyen saatlerde bu sayı 371’e çıktı. İl Özel İdaresi, 97 araç ve 120 personel ile köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.