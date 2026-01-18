Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Elazığ’da kar nedeniyle 273 köy yolu ulaşıma kapandı

Ajans Haberleri
  • 18.01.2026 15:15
  • Giriş: 18.01.2026 15:15
  • Güncelleme: 18.01.2026 15:15
Kaynak: DHA
Elazığ’da kar nedeniyle 273 köy yolu ulaşıma kapandı

ELAZIĞ’da etkili olan kar yağışıyla birlikte kent genelinde 273 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Kentte dün etkili olan kar yağışı nedeniyle özellikle kırsal bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. İlçelerden Ağın’da 1, Alacakaya’da 10, Arıcak’ta 10, Baskil’de 40, Merkez’de 65, Maden’de 14, Karakoçan’da 42, Keban’da 24, Kovancılar’da 44 ve Palu’da 23 köy yolu olmak üzere toplam 273 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, 90 araç ve 120 personelle yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/Elazığ,(DHA)

BirGün'e Abone Ol