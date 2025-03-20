Elazığ’da kar yağışı etkili oldu

Elazığ’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji, kuvvetli yağış ve rüzgar olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Elazığ’da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı. Kent genelinde kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi hayatı olumsuz etkiledi. Meteorolojiden yapılan açıklamada ise "Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağışlı olarak geçeceği, yağışların karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Yağışların Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Malatya çevreleri ile Adıyaman’ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin edilmektedir" denildi.