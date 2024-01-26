Elazığ’da kar yağışı kazayı beraberinde getirdi, otomobil takla attı

Elazığ’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Baskil ilçesi Gemici köyü koç yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobil takla attı.

O esna da şans eseri yoldan geçen ambulans kazaya müdahale etti. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.