Ajans Haberleri
Kaynak: DHA
Elazığ’da kara saplanan araçlar kurtarıldı

ELAZIĞ’ın Sivrice ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kara saplanarak mahsur kalan araçlar, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden kurtarıldı.

Yüksek kesimlerde etkisini arttıran kar ve tipiyle birlikte Sivrice ilçesine bağlı Gözeli köyü mevkiinde bazı araçlar yolda kalarak kara saplandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, kısa sürede yolu açarak mahsur kalan araçlara ulaştı. Yapılan çalışmanın ardından araçlar bulunduğu yerden çıkarıldı. (DHA)

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA /ELAZIĞ,(DHA)

