Elazığ’da karayoluna inen dev engerek korkuttu

Elazığ’da karayoluna inen dev engerek yılanı görenleri korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Baskil ilçesi Çiğdemlik köy yolunda seyir halinde olan bir sürücü, karayoluna inen bir yılanı fark etti. Bunun üzerine aracından inen sürücü, yılanı cep telefonu ile kaydetti. Sürücü, internetten yaptığı araştırma da yılanın engerek olduğunu ve Türkiye’de yaşayan en zehirli yılan türlerinden biri olduğunu öğrendi.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt edildi.