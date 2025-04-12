Elazığ’da kayısı, ceviz ve badem ağaçlarını ’kar’ vurdu

Elazığ’ın Keban ilçesinde yoğun kar yağışının ardından oluşan don nedeni ile kayısı, ceviz ve badem ağaçları büyük zarar gördü.

Meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı Elazığ merkez ile bazı ilçelerinde etkili oldu. Kar yağışının dün gece saatlerinden itibaren etkili olduğu Keban ilçesinde ise zirai don meydana geldi. Zirai don nedeni ile kayısı, ceviz ve badem ağaçları büyük zarar gördü. Üreticiler, bu yıl mahsulün büyük bir kısmını şimdiden kaybettiklerini belirtti.