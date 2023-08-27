Elazığ’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 zanlı yakalandı

Elazığ’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan-Kayıp Şahıslar Büro tarafından kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.Ü. ve silahlı yağma suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan O.B. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.