Elazığ’da kısa süreli sağanak

Elazığ’da kısa süreli sağanak etkili oldu.

Elazığ’da kısa süreli sağanak yağış etkili oldu.

Parçalı bulutlu havanın hakim olduğu şehirde bir anda başlayan yağışa bazı yurttaşlar hazırlıksız yakalandı.

Şemsiyesi olan yurttaşlar ıslanmaktan kurtulurken, hazırlıksız olan diğerleri ise ıslanmaktan kurtulamadı.

Bir süre devam eden yağış ardından durdu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Malatya, Adıyaman çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Akşam saatlerinde yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir” denildi.