Elazığ’da korkutan yangın

Elazığ’da sabah saatlerinde bir kafede çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, tarihi Harput Mahallesi’nde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı mutfak kısmında yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangın esnasında iş yerinde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlerken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.