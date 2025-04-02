Elazığ’da kuvvetli yağışta yolda kalan aracı vatandaşlar iterek götürdü

Elazığ’da kuvvetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yolda kalan aracı ise vatandaşlar iterek götürdü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış uyarısı Elazığ’da etkisini gösterdi. Kent genelinde aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı araçlar yolda kaldı. Yolda kalan Fiat Tofaş marka araç vatandaşlar tarafından diz boyu suda itilerek götürülmeye çalışıldı. Su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Yağıştan korunmak için vatandaşlar kapalı alanlara sığındı. Belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde suyu tahliye çalışmalarına başladı.

Yetkililer, yağışların bir süre daha devam edebileceğini belirterek, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.