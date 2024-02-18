Elazığ’da maç sonrası kavga çıktı

Elazığspor’la Ergene Velimeşe arasında oynanan maç sonrasında kavga çıktı.



TFF 3. Lig 2. Grup’un 20. haftasında Elazığ Atatürk Stadyumu’nda oynanan ve Elazığspor’un 1-0 kazandığı maç sonunda olaylar çıktı. Maç sonu yenilginin etkisiyle Ergene Velimeşesporlu yöneticiler ve futbolcular, Elazığspor Başkanı Serkan Çayır, Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat, futbolcular ve idari personele saldırdı. Olaylar ekiplerin araya girmesi ile sona erdi.