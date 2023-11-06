Elazığ’da makas atan sürücüye ceza kesildi

Elazığ’da trafikte makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsüne Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince ceza kesildi.

Olay, dün merkeze bağlı Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun trafikte makas atarak ilerleyen 23 BY 024 plakalı otomobil, başka bir otomobilin kamerasına yansıdı.

Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücü, tepki çekti. Hızla ilerleyen sürücü bir süre sonra gözden kayboldu.

Görüntülerin ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen sürücüye ceza kesildiği bildirildi.