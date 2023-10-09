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Elazığ’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 09.10.2023 13:36
  • Giriş: 09.10.2023 13:36
  • Güncelleme: 09.10.2023 13:36
Kaynak: İHA
Elazığ’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Elazığ’da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelene kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Çaydaçıra Kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.H.A. idaresindeki 23 M 0349 plakalı minibüs ile Ş.S. yönetimindeki 23 FE 533 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. 

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