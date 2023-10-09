Elazığ’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kaynak: İHA
Elazığ’da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelene kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Çaydaçıra Kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, A.H.A. idaresindeki 23 M 0349 plakalı minibüs ile Ş.S. yönetimindeki 23 FE 533 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.