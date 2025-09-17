Elazığ’da minibüsün çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Elazığ’da yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı 8 yaşındaki İdris Mursalov hayatını kaybetti. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
Elazığ'da karşıdan karşıya geçmeye çalışırken minibüs çarpması sonucu ağır yaralanan 8 yaşındaki İdris Mursalov hayatını kaybetti.
Olay dün akşam saatlerinde Elazığ-Malatya kara yolu Aşağı Demirtaş mevkisinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüs İdris Mursalov’a çarptı.
İdris kazada ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan İdris, kurtarılamadı.
İdris’in cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, sürücü gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.