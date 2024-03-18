Elazığ’da motosiklet devrildi: 2 yaralı

Elazığ’da yağışla birlikte kayganlaşan yolda motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AEM 236 plakalı motosiklet, yağışlar birlikte kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü ve arkasındaki arkadaşı yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.