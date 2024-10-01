Elazığ’da nesli tükenme tehlikesi altında olan 2 vaşak görüntülendi
Elazığ’ın Palu ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 2 vaşak görüntülendi.
Kaynak: İHA
Elazığ’ın Palu ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 2 vaşak görüntülendi.
Palu ilçesine bağlı Hasbey köyünde aracıyla seyir halinde olan bir yurttaş, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 2 yavru vaşak gördü.
Cep telefonunu eline alan yurttaş, aracının içinden vaşakları çekmeye başladı.
Bir süre bulundukları yerden kımıldamayan vaşaklar, daha sonra ağaçlık alana girerek gözden kayboldu.