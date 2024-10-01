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Elazığ’da nesli tükenme tehlikesi altında olan 2 vaşak görüntülendi

Elazığ’ın Palu ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 2 vaşak görüntülendi.

Güncel
  • 01.10.2024 14:30
  • Giriş: 01.10.2024 14:30
  • Güncelleme: 01.10.2024 14:33
Kaynak: İHA
Elazığ’da nesli tükenme tehlikesi altında olan 2 vaşak görüntülendi
Fotoğraf: İHA

Elazığ’ın Palu ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 2 vaşak görüntülendi.

Palu ilçesine bağlı Hasbey köyünde aracıyla seyir halinde olan bir yurttaş, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 2 yavru vaşak gördü.

Cep telefonunu eline alan yurttaş, aracının içinden vaşakları çekmeye başladı.

Bir süre bulundukları yerden kımıldamayan vaşaklar, daha sonra ağaçlık alana girerek gözden kayboldu.

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