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Elazığ’da örtü yangını: 100 hektar alan zarar gördü

Ajans Haberleri
  • 26.07.2023 15:36
  • Giriş: 26.07.2023 15:36
  • Güncelleme: 26.07.2023 15:37
Kaynak: DHA
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Elazığ’da örtü yangını: 100 hektar alan zarar gördü

Elazığ’da çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangında 100 hektar alanda zarar oluştu.

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Koparuşağı köyünde meydana geldi. Çalıca mevkisindeki arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 100 hektar arazi zarar görürken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 

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