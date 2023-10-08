Elazığ’da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Elazığ’da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, merkez Ataşehir Mahallesi Malatya Caddesi’nde meydana geldi. B.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı.

Kazada bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.