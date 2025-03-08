Elazığ’da otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

ELAZIĞ’ın Kovancılar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kovancılar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/Elazığ,(DHA)