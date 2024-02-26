Elazığ’da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hicret Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı.

Kazada bir kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.