Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Elazığ’da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 11.05.2025 20:32
  • Giriş: 11.05.2025 20:32
  • Güncelleme: 11.05.2025 20:32
Kaynak: DHA
Elazığ’da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

ELAZIĞ’da kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Durupınar köyü yakınlarında meydana geldi. 44 AHK 669 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobildeki 2 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Haber-Kamera: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)

BirGün'e Abone Ol