Elazığ’da otomobil bahçeye uçtu: 8 yaralı

Elazığ’da otomobilin bir evin bahçesine uçması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır Karayolu Kinederiç rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 UJ 807 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir evin bahçesine uçtu.

Kazada 8 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.