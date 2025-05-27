Elazığ’da otomobil duvara çarptı: 1 yaralı

Elazığ’da otomobilin duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Prof. Dr. Nuri Orhan Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ç. idaresindeki 34 TV 1744 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı almayarak karşı şeride geçip duvara çarptı. Kazada, sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.