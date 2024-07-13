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Elazığ’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Elazığ’da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 13.07.2024 19:55
  • Giriş: 13.07.2024 19:55
  • Güncelleme: 13.07.2024 19:55
Kaynak: İHA
Elazığ’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Abdullahpaşa Mahallesi 274. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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