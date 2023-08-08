Elazığ’da otomobil park halindeki tıra çarptı
Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaza, merkeze bağlı Üniversite Mahallesi Yahya Kemal Caddesi’nde meydana geldi.
İHA'nın aktardığına göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.