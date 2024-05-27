Elazığ’da otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Elazığ’da otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl Karayolu Yeniköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 19 ABF 413 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole uçtu.

Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altın alındı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.