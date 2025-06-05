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Elazığ’da otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı

Ajans Haberleri
  • 05.06.2025 16:47
  • Giriş: 05.06.2025 16:47
  • Güncelleme: 05.06.2025 16:48
Kaynak: İHA
Elazığ’da otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole uçtu. Kazada, 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı.

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